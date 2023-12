Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung Wohnhausbrand in Andernach

Koblenz (ots)

Am 06.12.2023 gegen 11:00 Uhr meldete die Feuerwehr Andernach einen Wohnhausbrand eines Mehrfamilienhauses in der Güntherstraße in Andernach. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich noch Personen im Gebäude, welche durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden konnten. Eine 58-jährige Bewohnerin wurde dabei leicht und ein 59-jähriger Bewohner schwerverletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Als Brandursache nannte die Feuerwehr vermutlich einen Wäschetrockner im Erdgeschoss, welcher aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing. Das Haus ist der Zeit unbewohnbar. Ein Bewohner wurde in eine nahgelegene Unterkunft verbracht. Der Gebäudeschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Es waren die Feuerwehren Andernach und Weißenthurm, Rettungswagen des DRK, ein Notarzt und die Polizei an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell