Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (534/2023) Einbrecher kamen durch die Balkontür - Geld in Hann. Münden gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kampweg

Sonntag, 29. Oktober 2023, zwischen 17.30 und 20.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Durch eine aufgebrochene Balkontür sind Unbekannte am Sonntag (29.10.23) im Hann. Mündener Kampweg (Landkreis Göttingen) in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Tat ereignete sich nach Einbruch der Dämmerung in der Zeit zwischen 17.30 und 20.15 Uhr. Im Haus durchwühlten die Täter sämtliche Räume, bevor sie u. a. mit etwas Bargeld unerkannt entkamen. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell