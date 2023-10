Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (533/2023) Technischer Defekt Ursache für Brand in Gieboldehausen

Göttingen (ots)

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Ein technischer Defekt hat am vergangenen Freitag den Brand in einem Rohbau in Gieboldehausen ausgelöst (wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5635746). Dies haben die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Zur Schadenshöhe liegen weiterhin keine genauen Zahlen vor. Die Beschlagnahme der Brandstelle wurde inzwischen aufgehoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell