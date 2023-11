Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Besorgnis mit Überraschung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Große Sorgen machte man sich um einen 68-Jährigen in Stadtroda, als am Donnerstagvormittag ein wichtiger Brief an diesen nicht zugestellt werden konnte. Ebenfalls wurde ein überfüllter Briefkasten festgestellt. Der Postbote informierte daraufhin die Polizei, welche vor Ort die umliegenden Nachbarn befragte. Diese gaben an, den Mann seit bereits 14 Tagen nicht gesehen zu haben. Nachdem der Hausmeister schließlich die Tür der Wohnung öffnete, fand man den 68-Jährigen wohlauf vor seinem Computer sitzend wieder - in den Ohren ein paar Kopfhörer. Dass dieser überrascht war, die Polizei in seinem Wohnzimmer anzutreffen, kann man sich wohl denken. Jedoch war er wohlauf, hatte nur das einlassbegehr sowie den Postboten nicht wahrgenommen.

