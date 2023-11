LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis kein Auto

Jena (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Lutherstraße in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Eine 33-jährige Anwohnerin stellte am Donnerstagnachmittag an ihrer Wohnungseingangstür starke Hebelspuren fest, die sie umgehend der Polizei mitteilte. Vermutlich wurde hierfür ein Hebelwerkzeug genutzt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Es entstand Sachschaden an der Wohnungstür in bislang unbekannter Höhe. Da es ...

mehr