POL-KN: (Renquishausen, L 443, Lkr. Tuttlingen) Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Schutzplanken gekracht

Konstanz (ots) - In der heutigen Nacht (20.01.2024) gg. 03:15 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie sich ein junger Mann an einem Opel Corsa, im Bereich der Kreuzlinger Straße in Konstanz, zu schaffen machte. Dieser hantierte auffällig mit einem Gegenstand an der Beifahrertüre. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 31-jähriger Beschuldigter angetroffen und ...

mehr