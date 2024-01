Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall fordert 10.000 Euro Schaden

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Samstagnachmittag auf der Donaueschinger Straße passiert ist. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem Audi A4 auf der Donaueschinger Straße stadtauswärts und musste kurz nach der Abzweigung der Lindenstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein dem Audi mit einem Hyundai folgender 35-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in das Heck des bremsenden Audis. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte ein im Audi befindliches einjähriges Mädchen vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik, um mögliche Verletzungen auszuschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell