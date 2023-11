Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1270) Israel-Fahne mit Eiern beworfen - Tatverdächtige festgenommen

Neuendettelsau (ots)

Zwei 15-Jährige stehen im Verdacht, am Dienstagabend (31.10.2023) in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) eine Israel-Flagge beschädigt zu haben. Die Polizei nahm die Jugendlichen in Gewahrsam.

Ein 48-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Birkenhofstraße hatte an seinem Balkon eine Israel-Fahne angebracht. Gegen 18:45 Uhr betraten zwei 15-Jährige das Grundstück zu dem Haus und bewarfen die Flagge mit Eiern.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen die jungen Männer in Gewahrsam. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell