POL-MFR: (1269) Verkehrskontrolle - Autofahrerin leistet erheblichen Widerstand

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (31.10.2023) kam es in der Schwabacher Straße/Frankenschnellweg zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkws. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können. Der 50-jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 15:45 Uhr die Schwabacher Straße in Richtung Kohlenhofstraße. ...

