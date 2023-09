POL-OG: Kehl - Misslungener Ladendiebstahl

Gernsbach (ots) - Rund 5.000 Euro Sachschaden entstanden am Montag gegen 18:35 Uhr an einem Gebäude in der Friedrichstraße, nachdem offenbar aufgrund von Arbeiten mit einem Brenner auf einem Garagendach eine Hecke in Brand geraten war. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach konnten das Feuer löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand. /ju Rückfragen bitte an: ...

