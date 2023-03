POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Künzelsau-Nagelsberg: Solarmodule gestohlen - Zeugenaufruf

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Samstag Zutritt zu einem Solarpark in Künzelsau-Nagelsberg und entwendeten mehrere Solarmodule. Dabei hebelten die Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, ein Tor auf, um ins Innere des umzäunten Geländes zu gelangen. Anschließend lösten sie rund 100 Solarmodule und entwendeten diese. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Fahrzeug zerkratzt - Wer war's?

Am Samstagnachmittag zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen Pkw in der Straße "Am Ochsensee" in Öhringen. Der oder die Unbekannte fügte dem schwarzen BMW vermutlich mittels eines Gegenstands mehrere Kratzer am Fahrzeugheck, auf der linken Fahrzeugseite und an der Fahrzeugfront zu. Hinweise auf den Täter oder die Täterin werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Pfedelbach: In Büro von Autohandel eingedrungen - Zeugen gesucht

In das Bürogebäude eines Autohandels in der Brunnenfeldstraße in Pfedelbach drang in der Nacht auf Freitag ein unbekannter Täter ein. Der Unbekannte hebelte im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr ein Fenster auf, drang in das Gebäude ein und durchwühlte ein dortiges Büro. Die unbekannte männliche Person kann als schlank und circa 1,75 Meter groß beschrieben werden. Sie trug eine Kapuzenweste, einen Pullover mit verstärkten Ellenbogen, helle Schuhe der Marke "Nike" und eine dunkle Schildmütze. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Neuenstein: Benefizkonzert zu Gunsten des Vereins "Sicher im Hohenlohekreis e.V."

Am Samstag, den 25. März 2023 findet ein Benefizkonzert der Stadtkapelle Neuenstein zusammen mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Stadthalle in Neuenstein statt. Die Einnahmen aus der Veranstaltung sind für den gemeinnützigen Präventionsverein "Sicher im Hohenlohekreis e.V." bestimmt. Dieser wurde 2018 im Hohenlohekreis gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, durch eingehende Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge, Spenden und Fördermittel kriminal- und verkehrspräventive Projekte zu unterstützen, die das Zusammenleben imLandkreis sicherer machen sollen. Der Verein versteht sich als "Netzwerkverbinder" aller, die sich im Hohenlohekreis entsprechend engagieren möchten und fördert und unterstützt den gesamtgesellschaftlichen Ansatz einer gemeinwohlorientierten Kriminalitäts- und Verkehrsprävention und Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Am Konzertabend wird der Verein im Foyer der Stadthalle in Neuenstein mit einem Informationsstand präsent sein und sowohl über dessen Arbeit als auch entsprechende Präventionsthemen informieren.

