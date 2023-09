Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Kind auf Supermarktparkplatz

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts auf dem Festweg in Ückendorf kam es zu einem Unfall zwischen einem siebenjährigen Kind und einem Auto. Als ein Streifenwagen und ein Rettungswagen am Donnerstagnachmittag, 14. September 2023, gegen 15 Uhr den Unfallort erreichten befanden sich das verletzte Kind und mehrere Familienangehörige unmittelbar vor dem Supermarkt. Die Unfallaufnahme war zunächst schwierig, da mehrere Personen die polizeilichen Maßnahmen durch lautes Geschrei und Kontaktaufnahme zu dem Kind massiv störten. Es mussten zwei weitere Streifenwagen hinzugezogen werden, um die störenden Personen abzuhalten und den Unfall aufzunehmen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der Junge den Supermarkt durch den Ausgang verlassen und wurde unmittelbar darauf von dem langsam fahrenden Auto erfasst. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er zur weiteren Behandlung stationär verblieb.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell