Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sexuelle Belästigung in der Altstadt - Mutmaßlicher Täter gefasst

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen stellte am Mittwochabend, 13. September 2023, gegen 20 Uhr in der Altstadt einen 30-jährigen Mann, der im Verdacht steht, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Die Frau wehrte sich zunächst verbal, konnte den Mann aber nicht gänzlich von sich abwehren. Eine zufällig vorbeigehende Person forderte den Tatverdächtigen auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Die informierten Polizeibeamten konnten den flüchtigen Täter kurze Zeit später in einem Hausflur an der Dickampstraße stellen und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den Gelsenkirchener.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell