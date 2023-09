Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher während Tat gefilmt und festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Als eine Streife der Polizei am Mittwochabend, 13. September 2023, gegen 17.30 Uhr zur Hohenzollernstraße in Bulmke-Hüllen zu einem Einbruch fuhr, wurden die Beamten von der Melderin in Empfang genommen. Die 43-jährige Gelsenkirchenerin zeigte den Beamten unmittelbar auf ihrem Smartphone Aufnahmen einer Überwachungskamera. Auf dem Video war zu erkennen, wie sich zwei unbekannte Männer kurz vor Eintreffen der Polizisten an der Terrassentür zu schaffen machen und nach dem Entdecken der Überwachungskamera flüchteten. Auf Grundlage der Videoaufnahmen konnten die Polizeibeamten eine genaue Beschreibung an ihre Kollegen für die Fahndung weitegeben. Eine Streifenwagenbesatzung fand im Rahmen der Fahndung einen der flüchtigen Tatverdächtigen im Bulmker Park. Der Mann ergriff beim Entdecken der Polizei sofort die Flucht und rannte in Richtung der Florastraße, wo er eine rotgeschaltete Fußgängerampel überquerte. Beim Überqueren der Fahr-bahn wurde er von einem Auto angefahren, ohne sich zu verletzen. Die Polizeibeamten nahmen den Flüchtigen fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Gegen ihn und seinen flüchtigen Mittäter wird ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Sein Mittäter trug ein dunkelblaues Hemd, eine schwarze Hose, weiße Sportschuhe der Marke "Nike", eine schwarze Kappe und graue Handschuhe.

Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem geflüchteten Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

