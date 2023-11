Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Zimmerbrand in einem Seniorenwohnhaus im Stadtteil Bensberg

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am Dienstagmorgen gegen 8:15 Uhr über einen Brand in einem Seniorenwohnhaus in der Gladbacher Straße im Stadtteil Bensberg informiert. Aufgrund der Meldung wurden umgehend die Feuerwachen 1 und 2, der Löschzug 9 (Bensberg), die Einheit 8 (Herkenrath), der Einsatzführungsdienst (B-Dienst), der Leitungsdienst (A-Dienst), zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Einsatzstelle alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnte eine Rauchentwicklung aus dem 3. OG des dreistöckigen Mehrfamilienhaus ausgemacht werden. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte war unklar, ob sich in der betroffenen Brandwohnung noch Bewohner aufhielten. Bewohner des Hauses gaben an, dass es in der Wohnung eine Verpuffung gegeben hätte. Augenscheinlich waren die Scheiben der Wohnung zerborsten.

Durch den schnellen Innenangriff der Feuerwehr konnte das brennende Mobiliar in der Wohnung schnell gelöscht werden. Bewohner der Wohnung wurden glücklicherweise nicht in der Wohnung vorgefunden. Ein Außenangriff über Drehleiter war nicht mehr erforderlich.

Der Brand blieb auf die Brandwohnung begrenzt. Eine Verrauchung des Treppenhauses konnte vermieden werden, so dass eine weitere Gefährdung der weiteren Bewohner des Hauses ausgeschlossen werden konnte. Alle weiteren Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Die Brandwohnung ist durch das Brandereignis unbewohnbar. Der Feuerwehreinsatz wurde gegen 9:15 Uhr beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Während des Einsatzes kam es in im Umfeld der Einsatzstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit 36 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet wurde der Löschzug 6 zur Besetzung der verwaisten Feuerwache 1 während der Löscharbeiten in Dienst gestellt.

