Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Stromausfall in den Stadtteilen Bensberg und Moitzfeld

Bergisch Gladbach (ots)

Laut Auskunft der BELKAW GmbH kam es am 30.10.2023 gegen 11:25 Uhr zu einem Überschlag in einer Verteilerstation in der Schlossstraße im Stadtteil Bensberg von Bergisch Gladbach.

Aufgrund dieser Störung kam es zu einem großflächigen Stromausfall in den Stadtteilen Bensberg und Moitzfeld von Bergisch Gladbach.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach musste um 11:37 Uhr aufgrund des Stromausfalles eingeschlossene Personen aus einem Aufzug eines Wohn- und Geschäftshauses befreien und unterstütze ab 11:42 Uhr den Entstördienst der BELKAW GmbH an der defekten Verteilerstation in der Schlossstraße.

Die Feuer- und Rettungswache 2 an der Wipperfürther Straße im Stadtteil Bensberg war selbst von dem Stromausfall betroffen. Die Netzersatzanlage zur Versorgung der Feuerwache hat einwandfrei funktioniert.

Gegen 13:00 Uhr waren alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell