POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 462 (19.01.2024)

Dunningen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 9 Uhr, haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Peter-Birk-Straße Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Die Unbekannten durchtrennten zwei Starkstromkabel, die in einem Stromkasten steckten. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. ...

