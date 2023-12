POL-KS: Folgemeldung zum Raubüberfall auf Tankstelle in Ihringshausen: Polizei bittet weiterhin um Hinweise auf zwei Täter

Kassel (ots) - Am 19.12.2023, gegen 21:56 Uhr, wurde die Tankstelle in der Veckerhagener Straße, in Fuldatal-Ihringshausen, durch zwei maskierte Männer überfallen. Einer der Männer war mit einer Machete bewaffnet. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Beute wurde in einer schwarzen Sporttasche verstaut. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß in ...

