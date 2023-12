Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste Achtjährige ist wieder da

Kassel (ots)

Kassel:

Die Suche nach der achtjährigen Yuliyana Y. aus Kassel ist beendet. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, ergaben sich bei der Vermisstensuche Hinweise darauf, dass das in einer Einrichtung in Kassel-Wehlheiden lebende Mädchen am gestrigen Tag von einem nahen Angehörigen an der Schule abgeholt wurde. Dies geschah ohne das Wissen von Sorgeberechtigten, konnte nun aber bei den fortgesetzten Ermittlungen durch die Polizei zweifelsfrei aufgeklärt werden. Der Achtjährigen geht es gut. Eine Straftat liegt demnach nicht vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Mädchen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild der Achtjährigen aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell