POL-KS: Tatverdächtiger nach Raub auf Getränkemarkt in Ihringshausen festgenommen: 18-Jähriger weiterer Tat in Vellmar verdächtig

Fuldatal/ Vellmar (Landkreis Kassel):

Ein Fahndungserfolg ist der Kasseler Polizei am gestrigen Montagabend nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Fuldatal-Ihringshausen gelungen. Beamte des Polizeireviers Nord nahmen nur wenige Minuten nach der Tat einen 18-Jährigen im Bereich des Bahnhofs fest. Bei der Absuche des Fluchtwegs fanden die Polizisten das bei der Tat genutzte Messer sowie Bekleidung des Tatverdächtigen, derer er sich offenbar entledigt hatte. Zudem steht der Festgenommene nun im dringenden Verdacht, für den Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Vellmar am 8. Dezember 2023 (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5668459) verantwortlich zu sein. Der 18-Jährige aus Kassel sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen zweifachen Raubes werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

Ereignet hat sich der Raubüberfall auf das Geschäft in der Niedervellmarschen Straße am gestrigen Abend gegen 21 Uhr. Der Täter hatte den Markt zu dieser Zeit betreten und von dem Kassierer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der Mitarbeiter daraufhin ein Pfefferspray zückte und es dem Räuber zeigte, flüchtete dieser ohne Beute aus dem Geschäft und lief weiter in Richtung Bahnhof. Dort hatten die hinzugeeilten Streifen den Tatverdächtigen beim Überqueren des Gleisbetts entdeckt, sodass für ihn schnell die Handschellen klickten.

Nach der Festnahme geriet der 18-Jährige in den Verdacht, auch den Raubüberfall auf den Markt in Vellmar vor wenigen Tagen begangen zu haben. Der Tatverdacht konnte durch die weiteren Ermittlungen erhärtet werden. Der junge Mann ist nunmehr dringend verdächtig, am Abend des 8. Dezember einen Getränkemarkt in Frommershausen unter Vorhalt eines Messers überfallen zu haben, wobei er Bargeld erbeutete. Die nach dem Raub eingeleitete Fahndung sowie die geführten intensiven Ermittlungen hatten zunächst nicht zur Festnahme des Täters geführt.

