POL-KS: Unbekannter Täter überfällt Getränkemarkt in Vellmar: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Mittwochmorgen ein hochbetagtes Ehepaar in ihrer Wohnung im Struthbachweg in Kassel. Zwei unbekannte Männer hatten sich gegen 10:30 Uhr an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus als Mitarbeiter der Stadtwerke vorgestellt und vorgegaukelt, dass sie einem möglichen Wasserrohrbruch auf den ...

mehr