Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrraddieb flüchtet in Supermarkt und wird festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Das gute Zusammenspiel zwischen einem Anwohner, mehreren Passanten und der Polizei führte am gestrigen Donnerstagabend im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen zur Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs. Der Anwohner hatte gegen 19:20 Uhr über den Notruf 110 mitgeteilt, dass sich zwei Männer mit dunklen Jogginganzügen an einem Pedelec zu schaffen machten, das in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Querallee, an einem Zaun angeschlossen war. Kurz vor dem Eintreffen der hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Mitte waren die Täter ohne Beute geflüchtet, offenbar nachdem sie bemerkt hatten, dass sie an der frequentierten Örtlichkeit beobachtet worden waren. Den entscheidenden Hinweis gaben nun Passanten, die gesehen hatten, dass einer der beiden Männer in einen nahegelegenen Supermarkt gerannt war. So klickten kurze Zeit später für den 24-Jährigen aus Kassel die Handschellen in dem Geschäft. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier. Wie sich anschließend herausstellte, hatten die beiden Täter mit einer Eisenstange versucht, das Fahrradschloss zu knacken. Während der Anzeigenaufnahme kam der Eigentümer des 3.000 Euro teuren Pedelecs aus Melsungen hinzu, der glücklicherweise nur ein beschädigtes Schloss zu beklagen hatte. Dieses war derart verbogen worden, dass es nur noch mit einem Bolzenschneider geöffnet werden konnte. Der bereits polizeibekannte 24-Jährige muss sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls und Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen zu seinem geflüchteten Komplizen dauern an.

