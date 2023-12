Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Papiermülltonne in Hofdurchfahrt von Mehrfamilienhaus brannte: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: In der Nacht zum heutigen Freitag brannte in der Wolfhager Straße in Kassel eine Papiermülltonne in der Hofdurchfahrt eines Mehrfamilienhauses zwischen der Mombachstraße und der Brandaustraße. Das Feuer war gegen 4:20 Uhr von einem Hausbewohner bemerkt worden. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand anschließend löschte. Wie die ebenfalls vor Ort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte die Papiermülltonne in der Durchfahrt zum Hinterhof des Hauses gestanden und war aus noch unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Die Mülltonne wurde völlig zerstört.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde. Zur Aufklärung des Falls bitten sie um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell