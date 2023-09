Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht nach Auffahrunfall (25.09.2023)

Schramberg (ots)

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 12 Uhr auf der Schiltachstraße gekommen. Ein 59-Jährige fuhr mit einem Lastwagen der Müllabfuhr auf der Schiltachstraße. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters hielt der Mann seinen Müllwagen an. Der 66-jährige Fahrer eines nachfolgenden Seat Leon fuhr dabei auf das Müllfahrzeug auf. Nach dem Zusammenstoß sammelte der Autofahrer seine abgerissenen fahrzeugteile ein und warf diese in das Müllfahrzeug. Anschließend fuhr der 66-jährige Mann, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, einfach davon. Er konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden. Am Müllwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro und am Seat von etwa 15.000 Euro.

