POL-KS: Nächtlicher Fahrraddiebstahl mit Flex: Hinweise auf geflüchteten Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Ein dreister Fahrraddieb ist in der Nacht zum heutigen Montag in der Kasseler Unterneustadt von einem Zeugen ertappt und verfolgt worden, woraufhin er das erbeutete Herrenrad stehenließ und die Flucht ergriff. Der Unbekannte hatte gegen 2:50 Uhr in der Hafenstraße, Ecke Pulvermühlenweg, mit einer Flex das massive Schloss durchtrennt, mit dem das Rad am Mast eines Verkehrsschildes gesichert war. Durch den verursachten Lärm wurde der Anwohner wach, der gedankenschnell handelte, indem er zunächst die Polizei alarmierte und anschließend zu Fuß die Verfolgung des flüchtenden Fahrraddiebs aufnahm. Als dieser bemerkte, dass ihm der Zeuge auf den Fersen war, stellte er das Fahrrad in der Wallstraße ab und lief in Richtung Fulda, wo sich seine Spur am Fußweg unter der Fuldabrücke verliert. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten leider nicht mehr zur Festnahme des Täters führen. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich, ca. 1,85 Meter groß, dunklerer Teint, trug eine helle Jacke und einen großen dunklen Rucksack.

Das Fahrrad und das aufgebrochene Schloss beschlagnahmten die Polizisten zur Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

