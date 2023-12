Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gebäudebrand in Frankenberg-Viermünden

Kassel (ots)

Am Sonntag, den 17.12.2023, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Gebäudebrand in Frankenberg-Viermünden. Das zweistöckige Haus stand in Vollbrand. Nach ersten Informationen der Feuerwehr hielten sich keine Personen in dem Objekt auf. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Im Bereich der Einsatzstelle kommt es nach wie vor zu Straßensperrungen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR. Zur Brandursache liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell