Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW umgekippt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, verunfallte in Etzdorf ein LKW mit Anhänger, wodurch der Fahrer verletzt und die Fahrbahn komplett blockiert wurde. Das Fahrzeug befuhr die Hauptstraße aus Richtung Königshofen kommend in Richtung Eisenberg. Im Bereich der Einmündung zur Crossener Straße kippt der mit Gülle beladene LKW in einer Rechtskurve auf die linke Fahrzeugseite, wodurch er ein Teil seiner Ladung verlor. Durch die Feuerwehr konnte die im Fahrzeug verbliebene Gülle abgepumpt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

