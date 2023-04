LPI-J: Unfallflucht

Apoldda (ots) - Zu erneuten Einspruchsversuchen kam es gestern und vorgestern in Apolda. In der Lessingstraße sowie in der Utenbacher Straße versuchte ein Unbekannter die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hielt glücklicherweise in beiden Fällen stand, so dass niemand in die Gebäude gelangte. Beide Türen wurden durch den Einbrecher beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion ...

mehr