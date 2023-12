Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Helsa (Landkreis Kassel): Brand einer Garage

Kassel (ots)

Am So., 17.12.2023, gg. 00:20 Uhr, kam es in der Straße "Alter Weg" zum Brand einer in Holzbauweise errichteten Garage. Der im angrenzenden Haus wohnende Besitzer bemerkte selber den Brand und alarmierte die Feuerwehr. In der Garage befand sich ein Pkw, welcher in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 180.000EUR.

Die Freiwillige Feuerwehr Helsa war zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell