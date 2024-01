Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer prallt mit Traktor zusammen- rund 15.000 Euro Sachschaden (20.01.2024)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Autofahrer auf der Engener Straße ist am Samstagvormittag kurz vor 10 Uhr ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Ein 61-jähriger Fahrer eines VW war auf der Engener Straße in ortsauswärtige Richtung. Vermutlich aufgrund einer beschlagenen Frontscheibe und der tiefstehenden Sonne erkannte der Mann zu spät, dass ein 19-Jähriger mit seinem Traktor quer auf der Straße stand, um rückwärts in eine Scheune einzufahren. Der VW prallte im weiteren Verlauf ungebremst seitlich in den Traktor. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Da Betriebsstoffe ausliefen rückte die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus und reinigte die Fahrbahn. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Säuberung musste die Engener Straße zeitweise vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell