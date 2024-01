Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Zoznegg/ Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt 17-Jährigen bewusstlos-Zeugen gesucht (19.01.2024)

Mühlingen-Zoznegg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagabend, gegen 23 Uhr, auf dem Festgelände einer Fasnachtsveranstaltung zugetragen hat. Ein Unbekannter hat einen 17-Jährigen aus bislang nicht bekannten Gründen in der Halle so stark mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass dieser bewusstlos auf den Boden fiel. Anschließend flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung. Der Jugendliche musste zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Zum Täter liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart. Der Mann war komplett schwarz gekleidet. Die Polizei in Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Schläger geben können, sich unter der Telefonnummer 07771 9391-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell