Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - unerlaubter Aufenthalt kostet über 1.300 Euro, Chef zahlt

Hamburg (ots)

Am Dienstag gegen 20:00 Uhr kam ein 26-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus Tirana am Flughafen Hamburg an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Juni 2022 von der Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel war eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro zu zahlen. Davon waren bisher jedoch lediglich 10 Euro gezahlt worden, sodass nun noch 1.290 Euro fällig waren. Alternativ standen 129 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 78 Euro. Der Mann war zunächst nicht in der Lage, die Geldstrafe zu zahlen und führte zahlreiche Telefonate. Er erreichte schließlich seinen Chef. Dieser erklärte sich bereit, zu helfen. Er kam zum Flughafen und zahlte die fälligen 1.368 Euro bei der Bundespolizei ein. Dem Fluggast wurde anschließend die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell