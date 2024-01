Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet über 600 Euro, Cousin zahlt

Hamburg (ots)

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr kam ein 31-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus Istanbul am Flughafen Hamburg an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Dezember 2023 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Urkundenfälschung war eine Geldstrafe von 600 Euro zu zahlen. Alternativ standen 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann war zunächst nicht in der Lage, die Geldstrafe zu zahlen und bat seinen Cousin um Hilfe. Er konnte aushelfen und zahlte bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hamburg die 600 Euro ein. Dem Fluggast wurde anschließend die Weiterreise gestattet.

