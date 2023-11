Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels führt zur Festnahme - Zahlung von 2.250 Euro erspart Gefängnis

Hamburg (ots)

Am Mittwoch gegen 08:30 Uhr wollte ein 50-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Sofia fliegen. Er wurde durch Beamte der Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle überprüft und im Fahndungssystem abgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels gesucht wird. Er hatte 150 Tagessätze zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Alternativ standen 150 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann war lediglich in der Lage, 1.250 Euro selbst zu zahlen. Den Rest konnte er nicht beibringen und rief in seiner Not einen Freund an. Dieser zahlte in Bremen bei der Bundespolizei 1.000 Euro ein. Der Festgenommene konnte danach aus der Maßnahme entlassen werden. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell