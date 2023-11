Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Zahlung von 885 Euro erspart Fahrt ins Gefängnis

Hamburg (ots)

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr kam ein 39-jähriger beninischer Staatsangehöriger aus Brüssel am Hamburg Airport am. Er wurde durch Beamte der Bundespolizei überprüft und im Fahndungssystem abgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel wegen versuchten Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung gesucht wird. Er hatte ursprünglich 60 Tagessätze zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Bisher zahlte er jedoch erst 15 Euro, womit nun noch 59 Tagessätze zu zahlen waren. Alternativ standen 59 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann war nicht in der Lage, in der Kürze der Zeit so viel Geld aufzubringen und rief seine Frau an. Diese kam aus Billstedt zum Flughafen und zahlte hier die geforderten 885 Euro für ihren Mann, der somit entlassen werden konnte.

