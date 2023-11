Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kripo ermittelt nach Brand eines Fahrrades

Ratzeburg (ots)

09. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.11.2023 - Schwarzenbek

Gestern Nachmittag (08.11.2023) ist es in der Brückenunterführung bei der Albert-Schweizer-Allee in Schwarzenbek zu einem Brand gekommen. Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Tat verdächtig sind zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) und ein Kind (13 Jahre), die die Polizei in der Nähe des Brandortes antraf.

Gegen 15:50 Uhr geriet ein Hinterreifen eines Fahrrades in der Brückenunterführung in Brand. In unmittelbarer Nähe wurden von einer Zeugin drei Personen, jugendlichen Alters, wahrgenommen und beschrieben.

Beamte trafen in der Compestraße, kurz nach der Brandmeldung auf die zuvor beschriebenen Jugendlichen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell