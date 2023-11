Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Erschleichen von Leistungen endet im Gefängnis

Hamburg (ots)

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr kam eine 23-jährige ukrainische Staatsangehörige aus Dublin am Flughafen Hamburg an. Sie wurde von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Erfurt seit Juli 2023 wegen Erschleichens von Leistungen gesucht wird. Laut Haftbefehl waren 45 Tagessätze zu jeweils 20 Euro zu zahlen. Alternativ standen 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Außerdem waren Verfahrenskosten von 84,50 Euro zu zahlen. Die Frau war selbst nicht in der Lage, die geforderten 984,50 Euro zu zahlen und rief in ihrer Not zahlreiche Verwandte und Freunde an. Niemand konnte ihr jedoch helfen. Daher wurde sie in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

