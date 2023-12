POL-PDLD: Kleinfischlingen - Baucontainer aufgebrochen

76889 Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Dienstag, den 19.12.23, wurde im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 14:00 Uhr versucht in der Adam-Lattrell-Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

