POL-PDLD: Autoscheibe eingeschlagen

Kandel (ots) - Am Dienstag, den 19.12.2023, gegen 15:15 Uhr stellte die Halterin eines weißen Ford Fiesta eine Beschädigung an der Beifahrertür ihres Fahrzeugs fest. Dieses hatte sie für kurze Zeit auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse in Kandel geparkt. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Wörth am Rhein unter 07271/9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth ...

