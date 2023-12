Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Nachtrag zu Messerattacken am 23.11.2023 - Fahrrad des Tatverdächtigen aufgefunden

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (fha). Am Abend des 23.11.2023 wurden in Hildesheim drei Menschen bei Messerangriffen zum Teil erheblich verletzt. Ein 37-jähriger dringend tatverdächtiger Mann wurde anschließend festgenommen und befindet sich seit dem 24.11.2023 in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung vom 24.11.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5657380

In diesem Zusammenhang suchten die Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim nach dem vermeintlichen Fahrrad des Tatverdächtigen und initiierten am 05.12.2023 einen Zeugenaufruf mittels Presseinformation.

Pressemitteilung vom 05.12.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5665225

Nach einem Zeugenhinweis wurde das Fahrrad nun am 06.12.2023 an der Gaststätte der Kleingartenanlage des Gartenfreunde Berggarten e.V. in Hildesheim durch die Polizei aufgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern in diesem Zusammenhang an. Presseauskünfte werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim erteilt.

