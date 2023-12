POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Einer 87-jährigen Dame wurde gestern Vormittag (05.12.2023), gegen 11:00 Uhr, in einem Kaufhaus in der Hildesheimer Innenstadt ein unterer vierstelliger Geldbetrag entwendet. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde die Seniorin in dem Laden von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und damit mutmaßlich gezielt abgelenkt. Zudem ...

