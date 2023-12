POL-HI: Betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein unter Alkoholeinfluss stehender 46-jähriger Hildesheimer sorgte in der Nacht zu Mittwoch, 06.12.2023, für einen Polizeieinsatz in einem Imbiss in der Bernwardstraße. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt. Nach ...

