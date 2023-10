Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Tankstelle in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.10.2023, kam es zwischen 1 und 2:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle in der Oberen Kaiserstraße, nahe der Straße Am alten Forsthaus, in St. Ingbert. Dabei wurde von der Front des Tankstellengebäudes aus in ein Fensterelement eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten Waren mit einem Verkaufswert im 4-stelligen Bereich und verursachten nicht unerheblichen Sachschaden am Gebäude. Seitens der Polizei wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Sollten Passanten oder Anwohner Hinweise zur Tat geben können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell