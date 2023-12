Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus

Burrweiler (ots)

Am Dienstagmittag wurde in in der Hauptstraße in Burrweiler ein vermeintlicher Hausbrand gemeldet, der sich letztlich und zum großen Glück für die Bewohnerin nur als starke Rauchentwicklung in einem Kamin darstellte.

Durch eine mögliche fehlerhafte Bedienung kam es in dem alten Ölofen zu einer solch starken Rauchentwicklung, dass die ersten Anrufer des Notrufes von einem Hausbrand ausgingen.

Die Bewohnerin konnte sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus dem Haus begeben. Personen wurden nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden am Gebäude.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell