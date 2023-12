Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Essen brennt an

Hagenbach (ots)

Ein vergessener Kochtopf auf dem Herd löste am 18.12.23 gegen 15:00h einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Hagenbach aus. Aufmerksame Nachbarn bemerkten eine starke Rauchentwicklung in einem Haus in der Drachenfelsstraße und wählten den Notruf. Die Feuerwehr konnte die Ursache des Rauches schnell finden und den Topf nach draußen bringen. Verletzte oder ein Gebäudeschaden gab es nicht.

