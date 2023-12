POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsüberwachung

Landau (ots) - Im Zeitraum Samstagabend (16.12.2023) bis Montagabend (18.12.2023) schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines in der Hartmannstraße in Landau am Straßenrand abgestellten Autos ein. Gestohlen wurde ein Ortungsgerät und eine Kettensäge, welche offen auf dem Beifahrersitz lagen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 850 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

