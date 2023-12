POL-PDLD: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Herxheim bei Landau (ots) - In der Nacht von Sonntag (17.12.23) auf Montag (18.12.2023) schlug ein unbekannter Täter im Westring in Herxheim die Beifahrerscheibe eines Autos ein. Aus dem Auto wurde ein Geldbeutel aus der Fahrertürablage entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder ...

mehr