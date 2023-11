Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Bendorf (ots)

Am Morgen des 14.11.2023 kam es zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hüttenstraße in Bendorf. Ein vor der Hausnummer 132 geparkter PKW wurde mutmaßlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Wer Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

