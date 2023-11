Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen Schulbus und PKW

Damscheid (ots)

Am Donnerstag, den 16.11.2023 gegen 07:20 Uhr kam es auf der L220 in Höhe Damscheid zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Schulbus. Der 23-jährige Fahrer des PKW befuhr die L220 von Oberwesel kommend in Fahrtrichtung Wiebelsheim. Der Busfahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Etwa auf Höhe der Einmündung zur K92 geriet der Fahrer des PKW aus ungeklärter Ursache leicht auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Schulbus, in dem sich fünf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren befanden. Der Fahrer des PKW und der Fahrer des Schulbusses wurden leicht verletzt. Die weiteren Insassen des Schulbusses wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

