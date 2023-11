Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 500 Meter Kupferkabel entwendet

Braubach (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 14.11.2023, 15:00 Uhr und Mittwoch dem 15.11.2023, 11:30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter ca. 500 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Charlottenstraße in Braubach. Da die Kabeltrommeln mittels Plane abgedeckt waren erscheint es möglich, dass die Örtlichkeit bereits vor der Tatbegehung ausbaldowert wurde. Des Weiteren müsste der Abtransport des Diebesgutes mit einem Transporter oder gar LKW durchgeführt worden sein. Zeugen, die diesbezügliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

